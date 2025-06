Inter, Thuram pronto ma si ferma Esposito. Frattesi ancora a parte

La squadra nerazzurra si allena in North Carolina per preparare la gara del Mondiale per Club contro il Fluminense

Eva A. Provenzano Caporedattore 29 giugno 2025 (modifica il 29 giugno 2025 | 08:32)

L'Inter ha lasciato il fresco a Seattle nei giorni scorsi e ha trovato caldo in North Carolina, in tema con il clima italiano di questi giorni. La squadra nerazzurra si sta allenando in vista della gara degli ottavi contro il Fluminense che si giocherà domani sera, lunedì 30 giugno, alle 21. Chivu ha ritrovato Thuram ma si è fermato Pio Esposito: per lui problema muscolare che non gli ha permesso di allenarsi in gruppo, come vi abbiamo raccontato.

"Ha subito fatto un controllo con lo staff medico per capire se si tratti di affaticamento o altro: solo l’esito dell’esame farà capire se potrà o meno esserci domani col Fluminense. Pur avendo spostato la seduta nel pomeriggio, c’erano comunque 33° ieri all’Atrium Health Performance Park, il centro di allenamento del Fc Charlotte, squadra locale di Mls: la canicola, insomma, è stata la compagna principale di Thuram, il cui rientro mitiga la preoccupazione per Pio. Marcus è pronto dopo che l’affaticamento ai flessori gli ha tolto due partite su tre. Ancora a parte, invece, Frattesi". Il centrocampista è rimasto con i compagni in vista di un possibile recupero mentre gli altri quattro infortunati, Calhanoglu, Zielinski, Pavard e Bisseck sono stati liberati, non avrebbero recuperato per altre eventuali partite dell'Inter al Mondiale.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)