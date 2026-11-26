Il Milan ottiene una vittoria importantissima in Europa League dopo la sconfitta a San Siro contro il Ferencvaros
VIDEO FCIN1908 / Carlos Augusto dopo il rinnovo: "Inter, ripagherò la fiducia"
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca quiIl Milan ottiene una vittoria importantissima in Europa League dopo la sconfitta a San Siro contro il Ferencvaros, rilanciandosi in classifica (ora è 20° a 6 punti), vincendo 4-2 ad Atene contro l'Olympiacos. Tra le sorprese delle partite delle 18.45, da segnalare il tonfo clamoroso del Benfica, che perde in trasferta 4-0 contro il Viktoria Plzen. Questi tutti i risultati:
Besiktas-Beer Sheva 0-0
Celta Vigo-Bournemouth 1-2
Dinamo Zagabria-Bayer Leverkusen 0-2
Marsiglia-Levski 1-0
Olympiacos-Milan 2-4
Viktoria Plzen-Benfica 4-0
Union St. Gilloise-Lech 2-2
Salisburgo-Ararat 2-0
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