Dopo il Milan, anche la Juventus esce vittoriosa dalla propria partita di Europa League
VIDEO FCIN1908 / Carlos Augusto dopo il rinnovo: "Inter, ripagherò la fiducia"
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca quiDopo il Milan, anche la Juventus esce vittoriosa dalla propria partita di Europa League. Nel match delle 21 dell'Allianz Stadium contro l'Omonia Nicosia, infatti, dopo essere andata in svantaggio, la squadra di Spalletti rimonta e chiude addirittura con un poker (4-1), portandosi a casa 3 punti che la fanno volare al secondo posto della League Phase a quota 13, alle spalle della capolista Bournemouth.
Nelle partite della Sera, bene AZ, Celtic e Crystal Palace. Ecco tutti i risultati:
Crystal Palace-Real Sociedad 2-1
Ferencvaros-Celje 0-0
Hoffenheim-Sturm Graz 3-1
Juventus-Omonia 4–1
Lione-Lillestrom 0-0
NEC-Rennes 3-1
OFI Creta-Anderlecht 1-3
Sparta Praga-AZ 2-4
Sunderland-Jagiellonia 1-1
Torreense-Celtic 1-2
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