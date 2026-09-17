Dopo la brutta sconfitta in campionato contro il Sassuolo, la Juventus di Luciano Spalletti rialza la testa e batte con un rotondo 5-0 gli olandesi del NEC

Marco Macca
Robinson del Monza

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Dopo la brutta sconfitta in campionato contro il Sassuolo, la Juventus di Luciano Spalletti rialza la testa e batte con un rotondo 5-0 gli olandesi del NEC. A segno, per i bianconeri, anche Woltemade e Kolo Muani.

Spalletti
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Ecco tutti i risultati maturati nella serata di Europa League:

spalletti
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Besiktas-OM 4-1

Celtic-Ferencvaros 1-3

Crystal Palace-Lech Poznan 4-0

Juventus-NEC 5-0

Lillestrom-Torreense 1-2

Viktoria Plzen-Union St. Gilloise 0-3

Real Sociedad-Bournemouth 1-2

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