Dopo la brutta sconfitta in campionato contro il Sassuolo, la Juventus di Luciano Spalletti rialza la testa e batte con un rotondo 5-0 gli olandesi del NEC
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Dopo la brutta sconfitta in campionato contro il Sassuolo, la Juventus di Luciano Spalletti rialza la testa e batte con un rotondo 5-0 gli olandesi del NEC. A segno, per i bianconeri, anche Woltemade e Kolo Muani.
Ecco tutti i risultati maturati nella serata di Europa League:
Besiktas-OM 4-1
Celtic-Ferencvaros 1-3
Crystal Palace-Lech Poznan 4-0
Juventus-NEC 5-0
Lillestrom-Torreense 1-2
Viktoria Plzen-Union St. Gilloise 0-3
Real Sociedad-Bournemouth 1-2
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