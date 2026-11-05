La Juventus di Luciano Spalletti, dopo la vittoria in campionato nel big match contro il Napoli, vince anche in Europa League

Marco Macca
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La Juventus di Luciano Spalletti, dopo la vittoria in campionato nel big match contro il Napoli, vince anche in Europa League, questa volta in trasferta, ad Alkmaar contro l'AZ, un successo che porta i bianconeri in piena zona qualificazione diretta agli ottavi di finale a quota 10 punti. Vincono anche Marsiglia, Benfica e Dinamo Zagabria.

Spalletti Juventus
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Queste tutti i risultati delle partite delle ore 21:

spalletti a cagliari juventus
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AZ-Juventus 1-2

Benfica-Lech 3-1

Celta Vigo-Union St. Gilloise 1-2

Celtic-Besiktas 3-2

Hapoel Beer Sheva-OFI Creta 0-2

juventus

Leverkusen-Marsiglia 0-1

Sturm Graz-Celje 2-3

Sunderland-Dinamo Zagabria 0-2

Torreense-Ararat 3-2

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