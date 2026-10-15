Vittoria convincente del Milan di Amorim nella seconda giornata della League Phase di Europa League

Marco Macca
Episodio 26_ Guarro e Pace

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Vittoria convincente del Milan di Amorim nella seconda giornata della League Phase di Europa League. Pur con tanti cambi di formazione, i rossoneri vincono a Salisburgo per 4-0 con la tripletta di Cissé e la rete di Goncalo Ramos. Vittorie anche per Bayer Leverkusen, Lione e Sunderland.

milan (2)
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Ecco tutti i risultati delle partite delle ore 18.45:

milan (1)
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AZ Alkmaar-H.Beer Sheva 2-1

Celje-Omonia 0-3

Lech-Leverkusen 0-4

Lione-Crystal Palace 3-2

Union St. Gilloise-Real Sociedad 1-1

Salisburgo-Milan 0-4

Sparta Praga-Lillestrom 1-1

milan (3)

Torreense-Sunderland 1-2

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