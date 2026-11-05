Terza sconfitta in quattro partite di Europa League per il Milan che perde 2-0 contro il Ferencvaros: doppietta di Joseph

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Il Milan perde 2-0 contro il Ferencvaros in Europa League, match valido per la quarta giornata della League Phase.

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Terza sconfitta in quattro partite di Europa League per i rossoneri che si ritrovano fuori dalla top 24 e quindi, ad oggi, sarebbero eliminati direttamente dall'Europa League.

A decidere l'incontro la doppietta di Joseph, a segno al 52' e al 66'. Il Milan non riesce a sfruttare la superiorità numerica nel finale per il rosso a Dele al 77' e perde ancora in Europa League.

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