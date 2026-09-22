Roma e Inter hanno chiuso il primo mini-ciclo di partite con 13 punti racimolati, frutto di 4 vittorie e un pareggio, arrivato proprio nello scontro diretto di sabato scorso all'Olimpico.

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La Roma ha chiuso avanti il primo tempo 2-0 grazie alla doppietta di Manu Koné ma l'Inter ha messo in mostra una grande reazione, rimontando sino al 2-2 nel secondo tempo trascinata dalla doppietta di Lautaro Martinez.

Walter Zenga, su Youtube, ha parlato delle due squadre che, assieme alla Lazio, sono in vetta alla classifica: "Roma-Inter è stata una partita fantastica, due squadre che stanno onorando il campionato giocando a viso aperto, hanno messo in mostra questioni tecnico-tattiche di qualità che le mettono al primo posto della classifica con grande merito.

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Delle prime 4 squadre della scorsa stagione, solo Inter e Roma al momento si sono confermate perché il Napoli è già staccato e il Como ha perso col Frosinone ed è rimasto a 10 punti. Niente di tragico, sono passate solo 5 partite"