Inter-Atalanta, le probabili formazioni per la semifinale di Supercoppa

Il primo impegno del 2025 dell'Inter è tutto a tinte nerazzurre. I Campioni d'Italia scenderanno in campo il 2 gennaio contro l'Atalanta nella prima delle due semifinali di Supercoppa italiana, nel tentativo di approdare in finale e difendere il titolo conquistato puntualmente nelle ultime tre edizioni. Inzaghi ha già sottolineato in conferenza stampa quanto sia importante partire col piede giusto nel nuovo anno e che importanza ricopra la manifestazione, per cui non c'è dubbio sul fatto che in campo manderà la miglior formazione possibile.