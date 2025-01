Inter-Milan, le probabili formazioni: cosa ha in mente Inzaghi per la Supercoppa

Ancora un derby in finale di Supercoppa. Era capitato l'ultima volta due anni fa proprio a Riyad, dove si giocherà tra meno di 24 ore. Quella sera fu l'Inter a sorridere, per domani non resta che incrociare le dita. Anche perché le due squadre hanno sì cominciato in maniera diversa la loro stagione, ma l'ultimo confronto ha sorriso all'altra sponda del Naviglio, per cui l'attenzione deve rimanere massima.

Non c'è da ribadirlo di sicuro a Simone Inzaghi, che non vede l'ora di scendere in campo e giocarsi l'ennesima stracittadina in carriera. Lo farà molto probabilmente rinunciando nell'undici titolare a Marcus Thuram, uscito a fine primo tempo contro l'Atalanta per un fastidio muscolare che impone la massima cautela, soprattutto pensando al tour de force che attenderà i nerazzurri al rientro in Italia.

Al posto del francese dovrebbe esserci Taremi, considerando le non ottimali condizioni anche di Correa, leggermente affaticato, ma pronto ad accomodarsi in panchina. Per il resto, la formazione sembra presto fatta. Bisseck ancora dal primo minuto, a comporre la catena di destra con Denzel Dumfries e Matteo Darmian, invece, pronto a subentrare dalla panchina a gara in corso.

Vista classica Schieramenti

FORMAZIONI

Super Coppa Italiana 06 gennaio ore 20:00 INTER MILAN 3-5-2 Modulo 4-2-3-1 Simone Inzaghi Allenatore Sergio Conceicao

Sommer Sommer Bisseck Bisseck De Vrij De Vrij Bastoni Bastoni Dumfries Dumfries Barella Barella Calhanoglu Calhanoglu Mkhitaryan Mkhitaryan Dimarco Dimarco Taremi Taremi Lautaro Lautaro Maignan Maignan Emerson Royal Emerson Royal Tomori Tomori Thiaw Thiaw Theo Hernandez Theo Hernandez Musah Musah Fofana Fofana Jimenez Jimenez Reijnders Reijnders Pulisic Pulisic Morata Morata In campo Sommer Bisseck De Vrij Bastoni Dumfries Barella Calhanoglu Mkhitaryan Dimarco Taremi Lautaro Maignan Emerson Royal Tomori Thiaw Theo Hernandez Musah Fofana Jimenez Reijnders Pulisic Morata