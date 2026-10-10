Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Cristian Chivu ha scelto l'undici titolare dell'Inter per il match contro il Parma, in programma alle 18 a San Siro e valido per la sesta giornata di Serie A. In porta c'è Josep Martinez, confermato nonostante le voci di un possibile esordio di Provedel trapelate in settimana. In difesa, invece, c'è Pavard braccetto di destra con Bisseck al centro e Carlos Augusto a completare il tridente. Panchina, dunque, per Akanji e Bastoni.

A centrocampo le principali novità: c'è Hakan Calhanoglu e non Stankovic in cabina di regia mentre le mezzali sono Sucic e Mkhitaryan. Fuori, dunque, Barella, dopo le fatiche con l'Italia. Sulle fasce tocca a Diouf e Dimarco, quest'ultimo recuperato e al 100% dopo l'infortunio patito con la Roma che gli ha impedito di giocare in Nazionale.

E in attacco? Su Thuram non c'erano mai stati dubbi, visto che il francese è rimasto ad Appiano e non è andato in Nazionale. Ma al fianco di Tikus ci sarà Pio Esposito e non Lautaro come sembrava.

Getty Images

Formazioni ufficiali Inter-Parma

(3-5-2): 1 Martinez; 28 Pavard, 31 Bisseck, 30 Carlos Augusto; 17 Diouf, 8 Sucic, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 94 Esposito, 9 Thuram.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 5 Stankovic, 7 Zielinski, 10 Lautaro, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 23 Barella, 25 Akanji, 46 Bovio, 95 Bastoni, 99 Spence.

Allenatore: Cristian Chivu

PARMA (3-4-2-1): 40 Corvi; 15 Delprato, 34 Diego Carlos, 37 Troilo; 29 Carboni, 16 Keita, 4 Sierro, 14 Valeri; 19 Touré, 80 Fabbian; 23 Elphege.

A disposizione: 22 Ghidotti, 30 Daffara, 7 Diallo Thiao, 8 Cremaschi, 9 Romero, 10 Bernabé, 20 Frigan, 27 Britschgi, 32 Ordonez, 47 Konaté, 70 D. Diallo, 72 Drobnic, 76 Lontani.

Allenatore: Alberto Gilardino

Arbitro: Bonacina

Assistenti: Fontani - Barone

IV Ufficiale: Manganiello

VAR: Paterna

AVAR: Massimi