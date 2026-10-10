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Arriva un'importante novità di formazione in vista di Inter-Parma. A riportarla è Andrea Paventi, giornalista di Sky Sport e inviato da San Siro.

La notizia riguarda il centrocampo: giocherà Hakan Calhanoglu in cabina di regia. Il centrocampista turco, che non è andato in Nazionale, tornerà a giocare dal 1' e guiderà il reparto mediano dei nerazzurri.

Nei giorni scorsi si è parlato anche di un'ipotesi Stankovic dal 1' in cabina di regia ma Chivu sembra orientato a confermare Calhanoglu. Per Stankovic, dunque, si prospetta un'altra panchina.

Proprio Chivu ha parlato di Calhanoglu ieri in conferenza stampa:

"Hakan ha iniziato anche lui da lunedì, si allena da una settimana col gruppo senza vincoli. E’ a disposizione. Sono arrivate voci dalla Turchia e vorrei fare chiarezza sul fatto che non sia andato a vedere i compagni lunedì: il problema sono stato io, ho fatto allenamento al pomeriggio tardi e ci tenevo che fosse dentro, altrimenti gli avrei dato una giornata di riposo per mandarlo a vedere la partita. Lunedì, giorno di Italia-Turchia, abbiamo fatto allenamento nel tardo pomeriggio e non gli ho dato il giorno libero perché mi serviva lavorare con lui”.