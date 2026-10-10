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Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, intervistato da DAZN, ha parlato così prima della sfida contro il Parma a San Siro: "Sappiamo quello che è Gilardino e quello che ha fatto: è sempre un'incognita come verrà qui a San Siro. Ci interessano però i nostri principi e la personalità e il valore dei nostri giocatori.

Bastoni? L'exploit in Nazionale gli serve tantissimo, se l'è andato a cercare col lavoro e la disponibilità nonostante i momenti difficili facendo parte dei progetti. Mi fa piacere averlo visto determinante e in una difesa a 4: ha avuto un certo tipo di lettore, si è divertito e gli è piaciuto. Tutti sono tornati sani, sono contenti.

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Diouf e Pio? La cosa pià importante di Diouf che nessuno dice è che è diventato internazionale in una nazionale importante: ci fa piacere che si è calato nella nostra intuizione. Merito suo per le prestazioni espresse. Pio è internazionale da un po', ci fa piacere averlo in attacco e vederlo determinante in Nazionale".