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Andrea Stramaccioni, ex allenatore, intervenuto da San Siro per DAZN, ha parlato così prima della sfida tra Inter e Parma: "La sosta così è una novità assoluta, i giocatori dell'Inter dell'Italia l'hanno vissuta con molto entusiasmo: Esposito si è consacrato come titolare in attacco. Tornano tutti col morale alto, è vero che Chivu li ha avuti per due allenamenti e questa è un'incognita.

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Pio titolare? Scelta corretta, gli viene data continuità anche con lungimiranza perché ci saranno tante partite: giusto dare anche continuità a Thuram, c'è molta psicologia in queste scelte. Bastoni? Sta vivendo il suo miglior momento in Nazionale, è un leader: su di lui Mancini costruirà la difesa del futuro. Il gol con la Francia è stato straordinario: in questo momento, anch'io l'ho respirato avendo seguito la Nazionale, ha un sorriso da 32 denti e lo merita.

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Pio è altrettanto straordinario: 7 gol in 13 partite della Nazionale alla sua età è da migliori in circolazione, è imprescindibile. E Chivu mettendolo titolare ne fa un'investitura. Barella? E' uno degli alfieri di Mancini: è stato travolto dai 30' disastrosi col Belgio, ma è un pilastro della Nazionale. Io da italiano dico che è uno dei giocatori che ci rappresenta".