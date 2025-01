Lecce-Inter, le probabili formazioni: come cambiano i nerazzurri dopo Praga

Continua a macinare chilometri l'Inter in questi giorni. Neanche il tempo di rientrare da Praga che i nerazzurri devono rifare le valigie, chiamati nuovamente a partire. Con il navigatore impostato per Lecce, dove saranno in palio altri tre punti fondamentali per la classifica nel turno che prevede anche Napoli-Juventus, Simone Inzaghi è chiamato a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.

Rispetto all'ultima partita sicuramente ci saranno delle novità. Una dovrebbe riguardare la titolarità di Carlos Augusto al posto di uno tra Bastoni e Dimarco, così come Matteo Darmian è pronto a far rifiatare uno degli ingranaggi della catena di destra, considerando anche che Dumfries è diffidato e con un'ammonizione salterebbe il derby col Milan. In mezzo sono alte le quotazione di Davide Frattesi, con Asllani e Zielinski in ballottaggio per una maglia davanti alla difesa.