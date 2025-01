Milan-Inter, le probabili formazioni: Inzaghi potrebbe avere un solo dubbio

Archiviato il passaggio agli ottavi di Champions League, l'Inter può concentrarsi sul campionato. In poche settimane affronterà una serie di sfide di livello attraverso le quali si giocherà la possibilità di arrivare quantomeno alla pari con il Napoli allo scontro diretto del 2 marzo. La prima di queste non è affatto banale: domenica alle 18 ci si giocherà il terzo derby stagionale.

Milan-Inter è l'occasione di vendetta dopo gli ultimi due precedenti che non hanno sorriso alla squadra di Inzaghi. L'allenatore nerazzurro, anche per questo motivo, sta seguendo con grande attenzione il lavoro settimanale di Hakan Calhanoglu: il turco è tornato in gruppo e le quotazioni sulla sua titolarità sono assolutamente in rialzo. In alternativa, dovrebbe scegliere uno tra Asllani e Zielinski. Sembra questo l'unico grande dubbio di formazione, con Acerbi che dovrebbe accomodarsi in panchina e lasciare altro spazio a Stefan De Vrij al centro della difesa.