Il difensore nerazzurro ha segnato la rete del pareggio contro l'Austria Vienna

Fabio Alampi
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VIDEO FCIN1908 / Inter Women, Bugeja: "Un gol all'esordio in CL con l'Inter non l'avrei mai sognato"

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C'è un po' di Inter nella top 11 della seconda giornata di Women's Champions League. Ivana Andres, difensore spagnolo della formazione nerazzurra, è stata inserita nella squadra ideale dell'ultimo turno della competizione europea grazie al gol segnato in pieno recupero contro l'Austria Vienna, rete che ha evitato la sconfitta alle ragazze di Sassarini.

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