La storia calcistica milanese è ricca di passaggi da una sponda all'altra del Naviglio. Ogni scambio è una storia diversa, che presenta sfumature inedite ma con un identico ingrediente: la voglia di riscatto. Tra i più clamorosi e recenti passaggi si registra quello di Calhanoglu, giocatore che il Milan non aveva opportunamente blindato e che è scivolato a zero sulla sponda dell'Inter. E lì è rifiorito. Anche nel calcio femminile ci sono storie simili, a partire dal settore giovanile. È sempre derby, insomma. Soprattutto quando si parla di mercato.

È una storia interessante quella che riguarda due ex giocatrici della Primavera del Milan, fresche vincitrici dello scudetto con i colori rossoneri. Parliamo di Angelica Montaperto, promettente calciatrice lodigiana, centrocampista classe 2008, tra le protagoniste del secondo scudetto conquistato, grazie al trionfo nella “final four” degli spareggi per il titolo. Le giovani rossonere dell’Under 19 si sono laureate campionesse d’Italia a maggio battendo il Sassuolo. In questa vittoria figura anche il nome dell'attaccante Annais Stendardi, altro giovane prospetto del quale si è sempre parlato molto in casa Milan. Nonostante il loro percorso e le premesse, a entrambe non è stato proposto un rinnovo di contratto e sono state liberate a zero dal Milan. Il capitolo successivo racconta il loro trasferimento all'Inter (brava a non farsele sfuggire) in estate. Come raccolto da FCINTER1908, le due giocatrici (che sono nel giro delle Nazionali) stanno già dimostrando le loro qualità. In particolare, Angelica Montaperto è stata aggregata per alcuni allenamenti con la prima squadra femminile. E per Stendardi si valuterà se e quando farle intraprendere un percorso simile. In casa nerazzurra c'è grande attenzione alle giovani di prospettiva. E a questo proposito è impossibile non citare Annika Paz, arrivata a gennaio a Milano: classe 2008, la giocatrice è attualmente impegnata (e assoluta protagonista) con la maglia dell'Argentina nel Mondiale U20.