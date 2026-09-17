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Della partita di sabato all'Olimpico tra Roma e Inter e di chi potrebbe essere decisivo ha parlato Emiliano Viviano a Le Foot Toujours:

Sono curioso della partita. Questa partita ancora non c'è stata e ti spiego perché. La Roma dell'anno scorso non era una squadra gasperiniana, non lo è stata tutto l'anno. Forse per andare a vedere questo tipo di sfida dovrei vedere Parma-Atalanta, ma non me la ricordo. Quindi Chivu non ha affrontato una squadra gasperiniana di quel livello, ha affrontato qualcosa di diverso l'anno scorso. L'Inter sta tentando di cambiare, perché sta tentando di andare su un calcio più offensivo, più rischioso, più arioso e quindi sono curioso di capire cosa mi porterà tatticamente questa partita. Credo che si risolva molto sulla capacità di Lautaro e di Thuram di sostenere gli anticipi di Balerdi, Mancini, che è quello che la Roma fa molto bene, sulla capacità sulle fasce di vincere il duello fra Diouf e Wesley. È una tipica partita che se l'Inter mette in campo la qualità, che è stata molto brava a mettere in campo contro la Roma in questi anni, spesso allargando il gioco e poi andando a trovare la profondità. Se riesce a fare quella cosa, molto bene, l'Inter ha un vantaggio. L'Inter prova a costruire con Barella che si mette fra i centrali piuttosto che Zieliński che viene indietro, la Roma porterà una pressione ultra offensiva e se non sei bravo, pulito, succede magari come succede con l'Udinese, poi rifargli quattro o cinque gol alla Roma diventa un po' più difficile.

L'uomo in più

se faccio una lettura di quello che potrebbe essere l'uomo in più,. Perché se questo lavoro, come dicevamo, Lautaro e Thuram lo fanno bene in una pressione alta, quello che la Roma fa fatica quando viene sagomata uomo a uomo è seguire poi l'inserimento del centrocampista. È anche quello che ha voluto fortemente Chivu. Sono molto curioso perché sono convinto che Gasperini cambierà qualcosa, Chivu proverà a fare qualcosa di diverso, quindi è una partita che oggi non so cosa aspettarmi, la guarderò al di là del big match. La guarderò con l'occhio tattico sviluppato. l'Inter è molto brava a cambiare il play, ma poi a portartelo via, mandando i mezzi centrali, piuttosto che ruotare, andare una volta con Barella, una volta con Zieliński, quello ti toglie un po' di riferimenti.