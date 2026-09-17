John Stones oggi si sottoporrà agli esami per valutare il problema di lunedì ai flessori della coscia sinistra: ecco cosa filtra
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Saranno tre gli indisponibili dell'Inter per la sfida di sabato sera contro la Roma: Djed Spence, Hakan Calhanoglu e John Stones. Ecco gli aggiornamenti dall'infermeria da Tuttosport.
Spence lavora ancora a parte e durante completerà la sua fare di riatletizzazione, Calhanoglu potrebbe tornare a disposizione a fine settembre, dunque per giocare un paio di gare con la Turchia.
Stones oggi si sottoporrà agli esami per valutare il problema ai flessori della coscia sinistra. Per il difensore inglese il rischio che si tratti di una lesione, è alto, con stop a quel punto di almeno un mese".
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