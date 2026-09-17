John Stones oggi si sottoporrà agli esami per valutare il problema di lunedì ai flessori della coscia sinistra: ecco cosa filtra

Marco Astori
Bisseck GdS

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Saranno tre gli indisponibili dell'Inter per la sfida di sabato sera contro la Roma: Djed Spence, Hakan Calhanoglu e John Stones. Ecco gli aggiornamenti dall'infermeria da Tuttosport.

Stones
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Spence lavora ancora a parte e durante completerà la sua fare di riatletizzazione, Calhanoglu potrebbe tornare a disposizione a fine settembre, dunque per giocare un paio di gare con la Turchia.

Stones
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Stones oggi si sottoporrà agli esami per valutare il problema ai flessori della coscia sinistra. Per il difensore inglese il rischio che si tratti di una lesione, è alto, con stop a quel punto di almeno un mese".

FC Internazionale v AC Monza - Serie A 2026/27

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