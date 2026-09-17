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Dopo la vittoria con l'Udinese, l'Inter dovrà affrontare la Roma in una sfida d'alta classifica. Queste le ultime novità per i nerazzurri in vista della gara dell'Olimpico:

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"Finora Curtis Jones per Cristian Chivu è stato sempre una carta utile da giocarsi a gara in corso. Alla quinta giornata di campionato, ma soprattutto al primo vero bivio contro l’altra prima della classe, l’inglese però può seriamente vestire per la prima volta la maglia da titolare. Contro una squadra aggressiva come quella di Gasperini, coprirsi bene per Chivu sarà fondamentale, ma altrettanto importante sarà trovare spazi per bucare una difesa che ha subìto appena un gol fin qui e che ha lì dietro il portiere meno battuto del campionato. L’estro di Jones, la sua capacità offensiva di bucare per vie centrali ma anche di allargarsi per creare un raddoppio o un’alternativa a Dimarco — pronto anche lui a tornare dall’inizio — potranno essere le chiavi nerazzurre della gara", scrive La Gazzetta dello Sport.

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"Sulla corsia di destra si candida Luis Henrique, in regia sarà confermato Zielinski (Calha si rivedrà dopo la sosta), mentre dietro il terzetto titolare potrebbe riavere al centro Akanji, poi Bisseck — anche lui rientrante dopo la panchina con l’Udinese — e Bastoni. E davanti? Pochi dubbi. La ThuLa scalpita, specialmente nella sua anima argentina. Lautaro è rimasto a bordo campo lunedì scorso, si è riposato e ricaricato; pronto per il primo scontro diretto per la vetta", aggiunge Gazzetta.