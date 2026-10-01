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Ivana Andres, difensore dell'Inter Women, con il suo gol a tempo quasi scaduto ha evitato la sconfitta sul campo dell'Austria Vienna. La calciatrice spagnola ha parlato al termine del match ai microfoni di Inter TV: "Nel primo tempo abbiamo fatto fatica a entrare in partita e a mettere in pratica quello che avevamo preparato, ma nella ripresa abbiamo avuto una grande reazione, mostrando carattere e tanta voglia di vincere. Sul gol pensavo solo ad aiutare la squadra e a trovare il pareggio: volevamo i tre punti, ma questo punto, anche se oggi sa un po' di poco, potrà essere importante.

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Come capitana cerco di aiutare e guidare il gruppo dentro e fuori dal campo. È il nostro primo anno in Champions League, stiamo lavorando molto e abbiamo una squadra forte: vogliamo continuare a crescere, vincere altre partite e provare ad arrivare ai quarti di finale".