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Michela Cambiaghi, attaccante dell'Inter Women, ha parlato ai microfoni di Inter TV in vista della sfida di campionato contro la Juventus: "Ho avuto sensazioni molto positive, ho visto una squadra che sta crescendo e che sta mettendo in pratica quello che il mister ci chiede. Siamo soddisfatte del nostro percorso finora, anche se potevamo avere qualche punto in più, penso alla partita con il Napoli. Abbiamo in testa il prossimo obiettivo".

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"Quanto è cresciuta la consapevolezza del gruppo? Sicuramente tanto, fare risultati aiuta e dà morale, crea mentalità, vincere ti porta a voler ancora vincere, e questo è il fattore che ti fa crescere. Il gruppo ampio è fondamentale, giocando così tante partite ravvicinate con la Champions e il campionato è fondamentale gestire la rosa e far riposare le ragazze che stanno giocando di più. Sappiamo che siamo tutte importanti, quando una ragazza non gioca e ne gioca un'altra il livello non si abbassa".

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"Abbiamo l'ambizione di voler vincere il cmapionato: sappiamo che ogni partita è importante, sappiamo quello che dobbiamo fare. La Juventus? È molto importante perché, nonostante sappiamo che ogni partita vale tre punti e quindi le insidie sono dietro l'angolo, però sappiamo che questa partita è molto importante perché ce ne sono alcune nel corso del campionato che sono un po' più importanti delle altre, in cui magari ci si gioca qualcosa in più e questa sarà una di quelle. Sappiamo l'importanza della sfida, daremo il massimo".