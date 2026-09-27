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Chiara Robustellini, difensore dell'Inter Women, ha parlato ai microfoni di Inter TV in vista dell'esordio in campionato contro la Fiorentina: "Finalmente inizia anche per noi il campionato, siamo cariche. Dopo il risultato positivo in Champions con l'Hacken vogliamo portare avanti quello che di buono c'è stato, cercando di crescere giorno dopo giorno per migliorare ogni dettaglio".

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"Sono cambiate tante cose, siamo contente perché ci piace l'identità di gioco che stiamo mostrando: c'è ancora tanto da migliorare, ma siamo solo all'inizio. Lavoriamo giorno dopo giorno con tanto sacrificio per cercare di alzare sempre di più l'asticella. Coraggio è sicuramente la parola che più ci descrive. Il mister vuole tanto trasmetterci questa cosa, di avere sempre coraggio anche quando l'avversario sembra essere un pochino più forte. Se metti in campo quel qualcosa in più, secondo me l'Inter è una squadra che potrà benissimo giocarsi partite importanti".

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"Iniziare bene in campionato è sicuramente importante. Dobbiamo mettere in campo il 100%, come il nostro solito, perché vogliamo un buon esordio e fare più punti possibili in questo percorso che è ben più lungo della Women's Cup. Vogliamo giocarci il campionato. La nostra forza di volontà conta in ogni partita per gestire i carichi di lavoro, in generale, di tutte le calciatrici che devono essere pronte per ogni partita. In questi momenti di fatica la forza del gruppo è sicuramente fondamentale: il nostro è un gruppo unito e sono sicura che metteremo tutte il 100% per raggiungere grandi obiettivi".