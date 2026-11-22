Netto successo per le nerazzurre di Sassarini, che rimangono in scia della Roma
VIDEO FCIN1908 / Inter Women, Bugeja: "Un gol all'esordio in CL con l'Inter non l'avrei mai sognato"
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L'Inter Women torna alla vittoria con una prestazione di grande autorità in casa della Ternana Women: le nerazzurre comandano il gioco fin dal primo minuto allo stadio Gubbiotti di Narni, dimostrando qualità e intensità. Le nerazzurre passano in vantaggio con un gol di Tomasevic al 18', mentre Cambiaghi sigla il raddoppio in chiusura di primo tempo. Le nerazzurre realizzano di nuovo con Glionna, lanciata in contropiede al 49': nel finale, nonostante il grande sforzo della Ternana Women, le ragazze di Sassarini hanno altre occasioni per arrotondare il punteggio, fino al gol dello 0-4 finale marcato da Raphino in pieno recupero.
L'Inter si porta così a quota 19 punti in classifica, record per le nerazzurre dopo 8 giornate di campionato: la squadra di Sassarini si conferma al secondo posto in classifica in scia alla Roma, vittoriosa contro il Como Women e prima con 24 punti. La Serie A femminile si ferma per la sosta dedicata agli impegni delle Nazionali: l'Inter tornerà in campo per lo scontro diretto in casa della Roma sabato 12 dicembre alle 15:00.
TabellinoTernana-Inter 0-4
Reti: 18' Tomasevic (I), 43' Cambiaghi (I), 49' Glionna (I), 90+3' Raphino (I)
TERNANA WOMEN (4-3-3): 12 Ciccioli (1 Steen 71'); 17 Labate, 19 Quazzico, 24 Massimino, 14 Toniolo; 33 Breitner, 8 Pastrenge (9 Hornemann 71'), 21 Petrara; 23 Regazzoli (22 Testa 75'), 35 Ventriglia (7 Gomes 80'), 15 Strode (10 Lazaro 80'). A disposizione: 16 Ciccotti, 27 Cecchini, 28 Yang, 29 Martins. Coach: Marino Defendi
INTER (4-4-2):1 Runarsdottir; 2 Kullberg (33 Bartoli 79'), 24 Milinkovic, 4 Van Diemen, 14 Robustellini; 18 Glionna (17 Payne 70'), 10 Magull (9 Polli 79'), 16 Tomasevic, 8 Vilhjalmsdottir; 7 Bugeja (20 Detruyer 70'), 36 Cambiaghi (26 Raphino 75'). A disposizione: 12 Forcinella, 99 Belli, 6 Santi, 29 Giudici, 46 Bressan. Coach: David Sassarini
Ammonite: Regazzoli (T), Toniolo (T)
Recuperi: 1' - 5'
Arbitro: Mattia Nigro (sez. Prato)
Assistenti: Cozzuto - Calce
IV Ufficiale: Prencipe
Operatore FVS: Losapio
(inter.it)
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