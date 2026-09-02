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Ivana Andres, difensore dell'Inter Women, ha commentato ai microfoni di Inter TV la vittoria sul Wolfsburg che ha garantito alle nerazzurre la prima, storica qualificazione per la fase finale di Champions League: "Siamo molto felici, la verità è che è stata una partita molto sofferta, sapevamo che sarebbe stato difficile ma ci abbiamo creduto fino alla fine, giocando con cuore e passione. Abbiamo fatto una grandissima partita e ringrazio la squadra per tutto il lavoro.

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Crediamo sempre nel nostro gioco e in quello che ci chiede il mister, abbiamo preparato bene la partita e nonostante qualche errore ci abbiamo creduto fino in fondo, rimanendo compatte, facendo tutto il possibile e mettendo tutto in campo per vincere e fare la storia dell'Inter. Non avevo mai calciato un rigore ma ero abbastanza tranquilla e avevo fiducia, sono contenta di aver segnato, siamo state bravissime e siamo in Champions: dedico questa vittoria a tutte le persone che sono al mio fianco".