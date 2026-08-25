Tutti i risultati e le partite in programma della stagione 2026/27 della formazione nerazzurra allenata da Sassarini
VIDEO/ Women's Europa Cup, Marotta presente sugli spalti per Inter-Häcken
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1^ Giornata Serie A Women's Cup, venerdì 21 agosto 2026: Parma-INTER 0-1
UEFA Women’s Champions League, andata terzo turno eliminatiorio, mercoledì 26 agosto 2026: Wolfsburg-INTER, ore 18
2^ Giornata Serie A Women's Cup, domenica 30 agosto 2026: INTER-Napoli, ore 18
UEFA Women’s Champions League, ritorno terzo turno eliminatiorio, mercoledì 2 settembre 2026: INTER-Wolfsburg, ore 18:30
3^ Giornata Serie A Women's Cup, sabato 5 settembre 2026: INTER-Lazio, ore 18
1^ Giornata Campionato, sabato 26 settembre 2026: INTER-Fiorentina
2^ Giornata Campionato, sabato 3 ottobre 2026: Como Women-INTER
3^ Giornata Campionato, sabato 17 ottobre 2026: INTER-Parma
4^ Giornata Campionato, sabato 24 ottobre 2026: Napoli-INTER
5^ Giornata Campionato, sabato 31 ottobre 2026: INTER-Lazio
6^ Giornata Campionato, sabato 7 novembre 2026: Milan-INTER
7^ Giornata Campionato, sabato 14 novembre 2026: INTER-Juventus
8^ Giornata Campionato, sabato 21 novembre 2026: Ternana-INTER
9^ Giornata Campionato, sabato 12 dicembre 2026: Roma-INTER
10^ Giornata Campionato, sabato 16 gennaio 2027: INTER-Como 1907
11^ Giornata Campionato, sabato 23 gennaio 2027: Sassuolo-INTER
12^ Giornata Campionato, sabato 30 gennaio 2027: Fiorentina-INTER
13^ Giornata Campionato, sabato 6 febbraio 2027: INTER-Como Women
14^ Giornata Campionato, sabato 13 febbraio 2027: Parma-INTER
15^ Giornata Campionato, sabato 20 febbraio 2027: INTER-Napoli
16^ Giornata Campionato, sabato 13 marzo 2027: Lazio-INTER
17^ Giornata Campionato, sabato 20 marzo 2027: INTER-Milan
18^ Giornata Campionato, sabato 3 aprile 2027: Juventus-INTER
19^ Giornata Campionato, sabato 10 aprile 2027: INTER-Ternana
20^ Giornata Campionato, sabato 1 maggio 2027: INTER-Roma
21^ Giornata Campionato, sabato 8 maggio 2027: Como 1907-INTER
22^ Giornata Campionato, sabato 15 maggio 2027: INTER-Sassuolo
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