Tutti i risultati e le partite in programma della stagione 2026/27 della formazione nerazzurra allenata da Sassarini

Fabio Alampi
Inter Marotta Women

VIDEO/ Women's Europa Cup, Marotta presente sugli spalti per Inter-Häcken

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1^ Giornata Serie A Women's Cup, venerdì 21 agosto 2026: Parma-INTER 0-1

UEFA Women’s Champions League, andata terzo turno eliminatiorio, mercoledì 26 agosto 2026: Wolfsburg-INTER, ore 18

2^ Giornata Serie A Women's Cup, domenica 30 agosto 2026: INTER-Napoli, ore 18

UEFA Women’s Champions League, ritorno terzo turno eliminatiorio, mercoledì 2 settembre 2026: INTER-Wolfsburg, ore 18:30

3^ Giornata Serie A Women's Cup, sabato 5 settembre 2026: INTER-Lazio, ore 18

1^ Giornata Campionato, sabato 26 settembre 2026: INTER-Fiorentina

2^ Giornata Campionato, sabato 3 ottobre 2026: Como Women-INTER

3^ Giornata Campionato, sabato 17 ottobre 2026: INTER-Parma

4^ Giornata Campionato, sabato 24 ottobre 2026: Napoli-INTER

5^ Giornata Campionato, sabato 31 ottobre 2026: INTER-Lazio

6^ Giornata Campionato, sabato 7 novembre 2026: Milan-INTER

7^ Giornata Campionato, sabato 14 novembre 2026: INTER-Juventus

8^ Giornata Campionato, sabato 21 novembre 2026: Ternana-INTER

9^ Giornata Campionato, sabato 12 dicembre 2026: Roma-INTER

10^ Giornata Campionato, sabato 16 gennaio 2027: INTER-Como 1907

11^ Giornata Campionato, sabato 23 gennaio 2027: Sassuolo-INTER

12^ Giornata Campionato, sabato 30 gennaio 2027: Fiorentina-INTER

13^ Giornata Campionato, sabato 6 febbraio 2027: INTER-Como Women

14^ Giornata Campionato, sabato 13 febbraio 2027: Parma-INTER

15^ Giornata Campionato, sabato 20 febbraio 2027: INTER-Napoli

16^ Giornata Campionato, sabato 13 marzo 2027: Lazio-INTER

17^ Giornata Campionato, sabato 20 marzo 2027: INTER-Milan

18^ Giornata Campionato, sabato 3 aprile 2027: Juventus-INTER

19^ Giornata Campionato, sabato 10 aprile 2027: INTER-Ternana

20^ Giornata Campionato, sabato 1 maggio 2027: INTER-Roma

21^ Giornata Campionato, sabato 8 maggio 2027: Como 1907-INTER

22^ Giornata Campionato, sabato 15 maggio 2027: INTER-Sassuolo

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