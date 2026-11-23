Gran parte della rosa interista lascerà Milano per i prossimi impegni internazionali
VIDEO FCIN1908 / Inter Women, Bugeja: "Un gol all'esordio in CL con l'Inter non l'avrei mai sognato"
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Dopo la netta vittoria per 0-4 in casa della Ternana Women, la Serie A femminile va in pausa per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali. Alla ripresa del campionato l'Inter Women sarà impegnata nello scontro diretto in casa della Roma sabato 12 dicembre alle ore 15:00.
Nel corso di queste due settimane saranno 18 le giocatrici nerazzurre impegnate con le rispettive selezioni: tra queste ci sarà anche Irene Santi. La centrocampista nerazzurra infatti ha ricevuto la sua prima convocazione in carriera con la Nazionale italiana
Di seguito il programma completo delle partite che vedranno coinvolte le calciatrici dell'Inter:
ELISA BARTOLI – MICHELA CAMBIAGHI - BENEDETTA GLIONNA - IRENE SANTI - ELISA POLLI – ITALIA
Qualificazioni Mondiali 2027
Finlandia-Italia, Helsinki, 1 dicembre 2026 - ore 17:30
Italia-Finlandia, Taranto, 5 dicembre 2026 - ore 21:15
MARIE DETRUYER - BELGIO
Amichevole Corea del Sud-Belgio, 1 dicembre 2026 - ore 16:00
MARIJA ANA MILINKOVIĆ - BOSNIA ED ERZEGOVINA
Training camp: dal 24 al 29 novembre 2026
BRITTANY RAPHINO - HAITI
CONCACAF Women's Championship 2026
Quarti di finale Messico-Haiti, 28 novembre 2026 - ore 22:30
Eventuali semifinali si disputeranno l’1 dicembre, l’eventuale finale il 5 dicembre
CECILÍA RÚNARSDÓTTIR - KARÓLÍNA LEA VILHJÁLMSDÓTTIR - ISLANDA
Qualificazioni Mondiali 2027
Portogallo-Islanda, 1 dicembre 2026 - ore 18:00
Islanda-Portogallo, 5 dicembre 2026 - ore 15:00
HALEY BUGEJA - MALTA
Amichevoli
Malta-Kosovo, 29 novembre - ore 19:00
Malta-Israele, 5 dicembre - ore 19:00
MAŠA TOMAŠEVIĆ - MONTENEGRO
Amichevoli
Montenegro-Moldavia, 2 dicembre - ore 13:00
Montenegro-Moldavia, 5 dicembre - ore 13:00
TONI PAYNE - NIGERIA
Amichevoli
Algeria-Nigeria, 30 novembre - ore 18:00
Algeria-Nigeria, 4 dicembre - ore 17:00
SAMANTHA VAN DIEMEN - REPUBBLICA DOMINICANA
Amichevoli
Perù-Repubblica Dominicana, 27 novembre 2026 - ore 17:00
Perù-Repubblica Dominicana, 29 novembre 2026 - ore 21:00
ELENA BELLI - ITALIA U23
Amichevoli
Italia-Portogallo, 30 novembre - ore 14:30
Norvegia-Italia, 4 dicembre - ore 18:00
MARTINA BRESSAN - ELISA CIURLEO - RACHELE GIUDICI - ITALIA U19
ROUND 1 Qualificazione Europei
Italia-Galles, 27 novembre - ore 13:30
Spagna-Italia, 30 novembre - ore 13:30
Israele-Italia, 3 dicembre - ore 13:30
(inter.it9
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