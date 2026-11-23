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Dopo la netta vittoria per 0-4 in casa della Ternana Women, la Serie A femminile va in pausa per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali. Alla ripresa del campionato l'Inter Women sarà impegnata nello scontro diretto in casa della Roma sabato 12 dicembre alle ore 15:00.

Nel corso di queste due settimane saranno 18 le giocatrici nerazzurre impegnate con le rispettive selezioni: tra queste ci sarà anche Irene Santi. La centrocampista nerazzurra infatti ha ricevuto la sua prima convocazione in carriera con la Nazionale italiana

Di seguito il programma completo delle partite che vedranno coinvolte le calciatrici dell'Inter:

ELISA BARTOLI – MICHELA CAMBIAGHI - BENEDETTA GLIONNA - IRENE SANTI - ELISA POLLI – ITALIA

Qualificazioni Mondiali 2027

Finlandia-Italia, Helsinki, 1 dicembre 2026 - ore 17:30

Italia-Finlandia, Taranto, 5 dicembre 2026 - ore 21:15

MARIE DETRUYER - BELGIO

Amichevole Corea del Sud-Belgio, 1 dicembre 2026 - ore 16:00

MARIJA ANA MILINKOVIĆ - BOSNIA ED ERZEGOVINA

Training camp: dal 24 al 29 novembre 2026

BRITTANY RAPHINO - HAITI

CONCACAF Women's Championship 2026

Quarti di finale Messico-Haiti, 28 novembre 2026 - ore 22:30

Eventuali semifinali si disputeranno l’1 dicembre, l’eventuale finale il 5 dicembre

CECILÍA RÚNARSDÓTTIR - KARÓLÍNA LEA VILHJÁLMSDÓTTIR - ISLANDA

Qualificazioni Mondiali 2027

Portogallo-Islanda, 1 dicembre 2026 - ore 18:00

Islanda-Portogallo, 5 dicembre 2026 - ore 15:00

HALEY BUGEJA - MALTA

Amichevoli

Malta-Kosovo, 29 novembre - ore 19:00

Malta-Israele, 5 dicembre - ore 19:00

MAŠA TOMAŠEVIĆ - MONTENEGRO

Amichevoli

Montenegro-Moldavia, 2 dicembre - ore 13:00

Montenegro-Moldavia, 5 dicembre - ore 13:00

TONI PAYNE - NIGERIA

Amichevoli

Algeria-Nigeria, 30 novembre - ore 18:00

Algeria-Nigeria, 4 dicembre - ore 17:00

SAMANTHA VAN DIEMEN - REPUBBLICA DOMINICANA

Amichevoli

Perù-Repubblica Dominicana, 27 novembre 2026 - ore 17:00

Perù-Repubblica Dominicana, 29 novembre 2026 - ore 21:00

ELENA BELLI - ITALIA U23

Amichevoli

Italia-Portogallo, 30 novembre - ore 14:30

Norvegia-Italia, 4 dicembre - ore 18:00

MARTINA BRESSAN - ELISA CIURLEO - RACHELE GIUDICI - ITALIA U19

ROUND 1 Qualificazione Europei

Italia-Galles, 27 novembre - ore 13:30

Spagna-Italia, 30 novembre - ore 13:30

Israele-Italia, 3 dicembre - ore 13:30

(inter.it9