Ecco il comunicato ufficiale
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Tramite un comunicato ufficiale, l'Inter Women ha annunciato la cessione, a titolo definitivo, di Beatrix Fordos alla Lazio:
"FC Internazionale Milano comunica la cessione di Beatrix Fördős: il difensore classe 2002 si trasferisce alla Lazio a titolo definitivo"
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