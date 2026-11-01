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Mvp e protagonista assoluta del match vinto dall'Inter Women contro la Lazio, Haley Bugeja è stata nuovamente decisiva. Un sinistro di controbalzo nel primo tempo, un destro piazzato nel secondo: gol numero 30 e 31 per l'attaccante maltese in maglia nerazzurra, prima calciatrice straniera a centrare questo traguardo nella storia del Club. Haley ha analizzato la vittoria contro la Lazio ai microfoni di Inter TV:

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“Sto bene e sono felice per essere riuscita a raggiungere questi traguardi, ma il primo obiettivo è sempre quello di vincere con la squadra. I tre punti sono fondamentali, sono molto contenta anche della prestazione: in generale è stata una settimana difficile, con due partite non facili contro Napoli e Lione, ma pensavamo solo alla gara di oggi e volevamo entrare in campo senza paura per dare il massimo. Siamo riuscite a fare una buona prestazione e portare a casa il risultato.

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Il clean sheet è la cosa più bella, anche più di fare tanti gol. Il lavoro che stiamo facendo ogni settimana in allenamento inizia a vedersi in campo: ora abbiamo una settimana per preparare la prossima gara, guardiamo avanti. Ci aspetta una partita tosta, sappiamo quanto è importante il derby e tutte le motivazioni saranno lì: abbiamo le qualità per vincere e una settimana per prepararla al massimo, siamo cariche.”