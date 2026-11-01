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Riprende la marcia in Serie A dell'Inter Women, che all'Arena Civica batte 3-0 la Lazio nella quinta giornata di campionato. Grande prova di forza delle nerazzurre, che conquistano altri tre punti grazie a una prestazione di grande qualità, con tante occasioni create e una costante pressione nella metà campo biancoceleste. A sbloccare il match al minuto 22 è un'autorete di Consolinin, poi inizia lo show di Bugeja: doppietta per l'attaccante maltese, che diventa la prima calciatrice straniera dell'Inter Women a superare quota 30 gol in maglia nerazzurra.

Un successo che porta l'Inter a quota 13 punti in classifica, con una striscia da record di cinque partite su cinque senza subire gol in campionato. Nel prossimo turno le nerazzurre saranno impegnate nel derby contro il Milan: appuntamento a sabato 7 settembre alle ore 15:00.

LA PARTITA Splende il Sole sull'Arena Civica in questo 1° novembre per una sfida che apre un ciclo di impegni prestigiosi per l'Inter Women. Sassarini propone una novità nell'undici di partenza, schierando contemporaneamente Bugeja, Raphino e Cambiaghi, con l'attaccante maltese alle spalle delle due punte, mentre Payne, Santi e Tomašević formano il terzetto di centrocampo. Partono forte le nerazzurre, subito alte in pressione con tante giocatrici nella metà campo avversaria, e dopo 5' arriva la prima grande occasione del match: Bugeja porta palla sul lato sinistro e imbuca in area per Raphino, che arriva davanti a Mukasa e tenta uno scavetto con l'esterno destro, ma la palla sfiora il palo e termina sul fondo.

Dieci minuti più tardi arriva il primo squillo della Lazio, con un diagonale rasoterra di Sciabica che termina largo di pochissimo. Le ragazze di Sassarini continuano a fare la partita: al 21' Payne recupera un pallone sulla trequarti e arriva a concludere, ma il suo tentativo è facile per Mukasa, ma un minuto dopo l'Inter passa in vantaggio. Cambiaghi si inventa un clamoroso controllo al volo in corsa saltando Zannini, entra in area e appoggia al centro per Raphino, chiusa da Consolini: nel rimpallo, il pallone si impenna verso la porta biancoceleste, tocca la traversa ed entra prima del disperato tentativo di salvataggio di Mukasa. Si tratta del 500° gol dell'Inter Women tra tutte le competizioni, il 300° Serie A. Il vantaggio spinge le nerazzurre, che continuano ad attaccare e trovano il raddoppio al 35': cross di Robustellini dalla sinistra, Bugeja riceve a centro area, controlla e scarica un sinistro di controbalzo che si infila sotto la traversa.

Getty Images

Gol spettacolare per l'attaccante maltese, che festeggia nel miglior modo le 100 presenze in nerazzurro realizzando il suo trentesimo gol con l'Inter Women, diventando la prima giocatrice straniera a centrare tale traguardo. La gara, però, rischia di riaprirsi immediatamente: ancora Sciabica, la più pericolosa nel primo tempo, prova un destro dal limite dell'area. Rúnarsdóttir si distende e devia sul palo. Nella ripresa la Lazio prova immediatamente a colpire in contropiede, con Camacho che arriva a calciare da posizione defilata e trova la risposta di piede di Rúnarsdóttir, che chiude bene sul suo palo.

L'Inter, allora, torna subito a premere con l'obiettivo di chiudere il match quanto prima, con la solita qualità e le combinazioni tra le punte: al 53' Bugeja riceve palla sul lato sinistro del campo e trova Raphino in profondità, poi va a inserirsi a centro area. Arriva la palla di ritorno per Haley che viene murata sulla conclusione, poi il tentativo di Robustellini viene messo in corner da Mukasa. Sono le prove generali, perché cinque minuti più tardi le nerazzurre trovano la rete del 3-0 ripetendo lo stesso spartito. Verticale di Bugeja per Raphino che protegge palla in area, si gira e serve il pallone di ritorno per l'arrivo in corsa della numero 7 nerazzurra, che col piatto destro realizza la sua doppietta personale, che vale il gol numero quattro in campionato. Con tre gol di vantaggio, l'Inter gestisce nell'ultima mezz'ora andando più volte vicina al 4-0 sfruttando gli spazi lasciati dalla Lazio: sono diverse le transizioni nerazzurre da cui nascono occasioni pericolose, con Bugeja che va vicina alla tripletta, Cambiaghi che impegna Mukasa col sinistro, nel finale la nuova entrata Glionna sfiora il palo e nuovamente Cambiaghi viene chiusa all'ultimo dopo aver saltato Mukasa. Al fischio finale si abbracciano le nerazzurre, che si presentano nel modo migliore al derby in programma nel prossimo turno.

INTER WOMEN-LAZIO 3-0 | IL TABELLINO LIVE

Reti: 22' aut. Consolini, 35' e 58' Bugeja (I)

Inter (4-3-1-2): 1 Rúnarsdóttir; 15 Garcia (2 Kullberg 81'), 24 Milinković, 5 Andrés, 14 Robustellini; 17 Payne (18 Glionna 73'), 6 Santi, 16 Tomašević (8 Vilhjálmsdóttir 64'); 7 Bugeja (20 Detruyer 73'); 36 Cambiaghi, 26 Raphino (9 Polli 73')

A disposizione: 12 Forcinella, 99 Belli, 4 Van Diemen, 29 Giudici, 46 Bressan Allenatore: David Sassarini

Lazio: 12 Mukasa; 4 Consolini, 5 Roddar (8 Martin 64'), 7 Connolly, 9 Camacho (17 Longobardi 74'), 11 Portales (92 Ngueleu 64'), 14 Zanoli, 16 Castiello (25 Goldoni 74'), 19 Sciabica (15 Le Mouël 74'), 22 Zannini, 99 Visentin

A disposizione: 1 Cetinja, 20 Freeman, 6 Masu, 27 Monnecchi Allenatore: Gianluca Grassadonia

Recuperi: 2', 4' Arbitro: Zini Assistenti: Testaì - Recupero IV ufficiale: Cafaro Operatore FVS: Macchia