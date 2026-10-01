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Ai microfoni di Inter TV, Clarisse Le Bihan ha fatto queste considerazioni sul pareggio tra Austria Wien e Inter Women in Champions League:

Getty Images

“È stato un pareggio meritato, soprattutto per la grande reazione avuta nel secondo tempo. Dopo un buon inizio abbiamo perso un po’ di ritmo e il gol subito ci ha fatto arretrare e perdere le nostre certezze. Dopo l’intervallo, grazie anche ai cambi, siamo riusciti a ritrovare la nostra posizione e a giocare molto meglio, creando tantissime occasioni. Volevamo i tre punti e c’è un po’ di rammarico perché il pareggio è arrivato troppo tardi per provare a vincere, ma conquistare un punto è comunque positivo".

"In questa Champions non abbiamo paura di nessuno: vogliamo continuare a crescere, migliorare il nostro gioco e lavorare sui dettagli, perché sappiamo che fanno la differenza. È un percorso appena iniziato, ma abbiamo un gruppo forte e completo e sono molto ottimista. Il pareggio ottenuto nel finale dimostra il carattere della squadra e ci dà fiducia per quello che ci aspetta".