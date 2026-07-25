Firmato un contratto triennale: giocherà in prestito al Napoli Women nella prossima stagione
VIDEO FCIN1908 / Inter, torello in Germania: Akinsanmiro in evidenza con un colpo di tacco
Colpo per il futuro dell'Inter Women. Il club nerazzurro ha annunciato l'arrivo della centrocampista slovena Naja Poje Mihelič dal Sassuolo.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
La giocatrice classe 2006, che il prossimo 17 agosto compirà 20 anni, ha firmato un contratto triennale e giocherà in prestito al Napoli Women nella prossima stagione.
Di seguito il comunicato del club nerazzurro:
"FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Naja Poje Mihelič. La centrocampista slovena ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2029. Contestualmente FC Internazionale Milano ne comunica la cessione a titolo temporaneo alla Napoli Women fino al 30 giugno 2027".
© RIPRODUZIONE RISERVATA