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C'è stata anche la firma di Elisa Polli, attaccante dell'Inter Women, nell'incredibile successo contro il Wolfsburg che ha garantito alle nerazzurre la prima, storica qualificazione per la fase finale di Champions League. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Questa qualificazione ce la meritavamo per il percorso, per l'impegno che mettiamo sempre in allenamento e perché siamo un gruppo veramente speciale, che dà sempre il 120%. All'andata era andata male dopo l'espulsione, le cose si erano complicate ma siamo state sempre in gara, non abbiamo mollato mai e anche dopo quella partita eravamo tutte convinte che al ritorno sarebbe stata completamente un'altra gara e infatti è stato così. Sono veramente orgogliosa di tutte noi.

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Avevamo preparato qualcosa di diverso tatticamente, ma la differenza l'hanno fatta lo spirito e la voglia di rivincita rispetto alla gara d'andata, non era andata come ci aspettavamo, a livello emotivo l'abbiamo sentita molto di più, e sapevamo di non dover lasciare nessun rimpianto sul campo. Il Wolfsburg è una squadra di tutto rispetto, non sono io a doverla descrivere: posso parlare di noi e del nostro percorso, e il fatto che siamo a questo punto dopo due anni deve farci capire che gruppo siamo e quanto siamo forti, ma anche che possiamo migliorare e toglierci insieme tantissime soddisfazioni contro ogni avversario. Negli ultimi due-tre anni il cambiamento dell'Inter è stato veramente importante, è un percorso iniziato sei anni fa. Si vede in campo con queste prestazioni contro questo tipo di avversari, e uscire da questa gara con tutte queste emozioni positive deve darci ulteriore forza. L'obiettivo è cercare di vincere un trofeo perché abbiamo iniziato a crescere come società e gruppo, e quello che vogliamo è conquistare un trofeo per l'Inter".