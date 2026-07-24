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Irene Santi, centrocampista dell'Inter Women, ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2028: "Sono molto felice di continuare a stare qui, indosso da tanti anni questa maglia ed è un grande privilegio poter rappresentare questi colori. Un momento significativo? Ce ne sono tanti. Più indietro nel tempo penso a quando abbiamo vinto il campionato in Serie B e siamo arrivate in Serie A, portando a casa il primo trofeo, celebrando a San Siro con lo stadio pieno. Più recentemente sicuramente penso alle partite giocate in Europa e alla qualificazione per le coppe europee: era un obiettivo che ci eravamo poste, e finalmente siamo riuscite ad andare a giocare fuori dall'Italia. Una spinta che ci motiva sempre di più".

"Quanto mi sento cresciuta? Tantissimo. Sul campo si cresce molto a livello tecnico, tattico, di gioco. Al di fuori una persona continua a crescere, ottieni sempre più esperienze. Ho subito un infortunio importante, e questo ha influito tantissimo sulla mia crescita, calcistica e non. Ci vuole una motivazione davvero grande. Stare nella stessa squadra per tanti anni ti porta ad avere responsabilità nei confronti delle tue compagne, e sono felice di poterle aiutare ogni giorno".

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"Cosa cerco di dare alle mie compagne? Il senso di appartenenza, l'identità, che è fondamentale quando si lavora tutti i giorni. Questa è una cosa importante che le calciatrici più esperte devono trasmettere alle nuove e alle più giovani. Cosa mi ha convinto a rimanere? La voglia di arivare a vincere qualcosa di importante con questa maglia, oltre al senso di appartenenza che sento ogni giorno".