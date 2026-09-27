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David Sassarini, tecnico dell'Inter Women, ha commentato ai microfoni di Inter TV il successo per 2-0 contro la Fiorentina nella prima giornata di campionato: "Una bella partita. Ho la sensazione di avere una squadra forte, non abbiamo concesso praricamente niente nel palleggio, abbiamo pressato bene, abbiamo fatto la partita. Non l'abbiamo sbloccata, è vero, ma una volta che l'abbiamo fatto la partita ha preso un'altra inerzia, e lì ho avuto la sensazione di avere una squadra che ha qualità e che continua a giocare anche quando va in vantaggio".

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"Abbiamo preparato la partita come poi l'abbiamo proposta. Conosco bene la Fiorentina, ha valori importanti, ma quando sei così dominante nella metà campo avversaria nella testa ti gira che abbiamo dei valori. Potevamo sbloccarla prima, era una partita pericolosa, ma le ragazze sono state bravissime. I tanti cambi? È quello che volevo, l'ho detto alle ragazze: l'obiettivo nostro è quello di non avere un undici titolare, ma tante ragazze pronte. Giovedì giochiamo in Austria, domenica un'altra partita difficile di campionato... L'Austria Vienna? Gara difficile, le ho viste contro il Chelsea e sono una squadra forte. Dobbiamo prepararla con attenzione".