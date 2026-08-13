L'Inter Women affronterà il Wolfsburg nel terzo turno di qualificazione per la UEFA Women's Champions League: ecco quando si giocheranno le due sfide
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Dopo il sorteggio degli accoppiamenti del terzo turno di qualificazione per la UEFA Women's Champions League, che ha messo il Wolfsburg sulla strada dell'Inter Women, sono state ufficializzate le date e gli orari della doppia sfida che attende le nerazzurre, il primo passo verso l'accesso alla massima competizione europea.
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Le due squadre scenderanno in campo al Wolfsburg Stadion per la gara di andata, in programma mercoledì 26 agosto alle ore 18:00, mentre il ritorno si giocherà allo Stadio Ernesto Breda martedì 2 settembre alle ore 18:30.
UEFA WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - TERZO TURNO PRELIMINARE
GARA D'ANDATA - Mercoledì 26 agosto, ore 18:00 VfL Wolfsburg - Inter | Wolfsburg Stadion, Wolfsburg
GARA DI RITORNO - Martedì 2 settembre, ore 18:30 Inter - VfL Wolfsburg | Stadio Ernesto Breda, Sesto San Giovanni
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