GUARRO e PACE EP13: Cosa pensa l'Inter di Bovio. Giù le mani da Stankovic, cedere questi 2

Giornata importante per l'Inter Women, che si avvicina a grandi passi all'inizio della nuova stagione. Le nerazzurre di David Sassarini si sono guadagnate la possibilità di qualificarsi alla UEFA Women's Champions League grazie alla seconda posizione ottenuta nello scorso campionato. L'Inter ha scoperto la sua avversaria nel terzo turno di qualificazione alla massima competizione europea: le nerazzurre affronteranno il Wolfsburg nella doppia sfida di qualificazione. L'andata è in programma in Germania mercoledì 26 agosto, mentre il ritorno si giocherà a Milano mercoledì 2 settembre.

Getty Images

La House of European Football di Nyon, in Svizzera, è stato il teatro del sorteggio del terzo turno preliminare, che vedrà coinvolte 18 squadre: 11 arrivano dopo aver superato il secondo turno, mentre le ultime 7, tra cui l'Inter, entrano direttamente in gara in questa fase della competizione. Le gare d'andata sono tutte in programma mercoledì 26 agosto, mentre il ritorno si giocherà mercoledì 2 settembre.

Le nove squadre che usciranno vincitrici dal terzo turno di qualificazione raggiungeranno i nove club già qualificati direttamente alla League Phase della Women's Champions League, mentre le nove formazioni eliminate accederanno al secondo turno di qualificazione della UEFA Women's Europa Cup, competizione nella quale l'Inter era arrivata agli ottavi di finale nella passata edizione.

Getty Images

UEFA WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - TERZO TURNO DI QUALIFICAZIONE

Sparta Praga-ServettePSV Eindhoven-HB KogeBrann-Austria ViennaOH Leuven-Czarni SosnowiecEintracht Francoforte-Paris Saint-GermainSt. Polten-JuventusWolfsburg-INTERChelsea-Real SociedadAjax-Real Madrid

Getty Images

Gare d'andata: mercoledì 26 agosto

Gare di ritorno: mercoledì 2 settembre

(Fonte: Inter.it)