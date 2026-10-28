Dopo quasi un mese di pausa, torna la UEFA Women's Champions League: l'Inter, che ha collezionato 4 punti nelle prime due giornate contro Hacken e Austria Wien, si prepara ad affrontare una trasferta dal grande fascino contro una delle squadre più forti d'Europa.

Le nerazzurre scenderanno in campo mercoledì 28 ottobre alle 21:00 in casa dell'OL Lyonnes, gara valida per la 3ª giornata della League Phase.

Getty Images

L'avversario dell'Inter Women

L'OL Lyonnes è una delle squadre più importanti e vincenti d'Europa per quanto riguarda il calcio femminile. Fondata nel 2004, il Lyonnes ha una lunga storia di successi: il Club francese ha vinto 19 campionati nazionali in ventidue anni. Dopo il primo titolo nel 2006/07 l'OL Lyonnes ha sempre conquistato la Première Ligue, sconfitto solamente nel 2020/21 dal Paris Saint-Germain. Il dominio in Francia si è tradotto in una lunga collezione di trionfi europei: la squadra infatti ha conquistato 8 Champions League tra il 2011 e il 2022, mentre nella stagione 2025/26 l'OL Lyonnes è stato sconfitto in finale dal Barcellona.

La nuova stagione è iniziata in maniera decisamente positiva: l'OL Lyonnes guida il campionato francese a punteggio pieno, 18 punti dopo le prime sei giornate, a +3 sul PSG secondo. In Women's Champions League le francesi hanno esordito vincendo nettamente per 0-8 in casa delle svizzere del Servette, mentre nella seconda giornata sono state fermate sullo 0-0 dal Chelsea a Lione. L'OL Lyonnes è allenato dal 2025 da Jonatan Giráldez, spagnolo ex Barcellona e Washington Spirit.

Getty Images

Lione-Inter Women, dove vederla in tv e streaming

La partita tra OL Lyonnes e Inter Women, valida per la terza giornata della League Phase della UEFA Women's Champions League 2026/27, si disputerà mercoledì 28 ottobre alle 21:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da Disney+ e ESPN UK.

Per gli abbonati alla piattaforma Disney+ sarà possibile seguire il match tramite l'app di Disney+ su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.

(Fonte: Inter.it)