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David Sassarini, tecnico dell'Inter Women, ai microfoni di Inter TV ha commentato la pesantissima sconfitta per 6-0 contro il Lione nel terzo match di Champions League: "Queste partite insegnano e fanno capire qual è il livello più alto: loro sono una squadra fortissima, che ha vinto otto Champions League, che ha sempre segnato sei o sette gol a partita nel suo campionato. Era un impegno complicatissimo, nel primo tempo abbiamo il rammarico di aver preso gol negli ultimi venti secondi. Quando hanno fatto i cambi hanno inserito ulteriore forza e pericolosità, bisognava essere impeccabili. Abbiamo avuto poco palleggio, e siamo stati costretti a fare tanta fase difensiva e di non possesso.

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È molto importante avere la possibilità di ruotare le nostre calciatrici, ci mancano delle giocatrici importanti e ora ci troviamo a limare qualche rotazione, ci sono ragazze che stanno giocando tanti minuti e bisogna avere l'attenzione giusta per cercare di preservarle. Ora c'è la Lazio, serve riposare domani e rimettere la testa sul campionato".

(inter.it)