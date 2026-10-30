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Ora che è stato svelato il progetto del nuovo stadio, che ospiterà le partite di Inter e Milan dal 2031, i tifosi si chiedono cosa succederà nel dettaglio a San Siro. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola prova a dare qualche risposta più nello specifico:

"Gli entusiasti del futuro pensano già al brillìo di quei triangoli di luce mostrati ieri, si immaginano nuove battaglie e nuovi campioni nell’arena che sarà. Gli altri, invece, borbottano: c’è un esercito di nostalgici, ancora di malumore pensando al tempio in dismissione. In mezzo, lui, il caro vecchio San Siro, ammaccato ed eroico, mentre attorno tutto sta cambiando: ieri sembrava una tv in bianco e nero nel giorno dell’arrivo del colore. Il Meazza non solo smetterà di respirare ed esistere, ma verrà smantellato un pezzo alla volta. Non del tutto, però: non sparirà in ogni sua parte, resterà uno spicchio a perpetuare la leggenda di Mazzola e Rivera".

"Sarà un angolo da cui guardare Milano in costante trasformazione e il nuovo impianto giusto accanto. Nel dettaglio, rimarrà in piedi una grande “L” nell’angolo sud-est dello stadio di oggi, formata dal 30% delle rampe esterne, da una porzione della Curva Sud, il settore blu, e da una parte della tribuna arancio. Lì, incastonato nel secondo anello, resterà l’unico frammento riconoscibile di ciò che abbiamo imparato ad amare e che un domani sarà circondato da edifici nuovi e spazi verdi. Il resto, comprese tutte le torri e la copertura, verrà giù al momento opportuno in un cantiere mastodontico".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)