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È amara la serata dell'Inter Women. Le ragazze di Sassarini vedono sfumare la possibilità di andare a giocarsi la Serie A Women's Cup dopo una semifinale combattuta, equilibrata, giocata con grandissima personalità e determinazione. Alla fine, però, a sorridere è la Juventus, che vince 1-0 il confronto dello Stadio Comunale Pozzo Lamarmora: a decidere il match è la sfortunata autorete di Van Diemen, che devia in porta una spizzata di Pinto al 34' del primo tempo. L'Inter ha provato in tutti i modi a pareggiare la partita, chiudendo le avversarie nella propria metà campo e giocando una ripresa di grinta e orgoglio. Le nerazzurre torneranno in campo martedì 22 settembre, quando ospiteranno l'Häcken nello storico esordio in UEFA Women's Champions League.

LA PARTITA

Il Derby d'Italia comincia con una lunga fase di studio e pochi sussulti: l'Inter fa maggiormente la partita cercando di controllare il possesso, la Juventus copre gli spazi e cerca di riconquistare il pallone per contrattaccare allargando il campo. Il primo squillo del match è nerazzurro, con un uno-due che porta Glionna a calciare dal limite dell'area dopo la sponda di Bugeja: il tiro viene allungato in angolo da Rusek. Il primo tempo prosegue con grande equilibrio, ma al 34' arriva il vantaggio bianconero: un corner dalla destra di Chiba trova la spizzata di Pinto sul primo palo, la palla rimbalza sfortunatamente sullo stinco di Van Diemen ed entra in porta per l'1-0 della squadra di Guerrero.

Nella ripresa l'Inter reagisce: alzano i ritmi le nerazzurro, aggressive nel pressing e rapide nella circolazione di palla, chiudono la Juventus nella propria metà campo. Le ragazze di Sassarini creano una serie di situazioni pericolose, azioni potenziali in cui manca l'ultimo guizzo, poi Detruyer costringe Rusek a un gran riflesso al 59' dopo una bellissimo velo di Magull. La pressione nerazzurra però, si espone ai contropiedi della Juventus: Chiba e Stølen Godø vanno vicine al raddoppio, trovando un'attenta Rúnarsdóttir a chiudere la porta. Le bianconere si compattano dietro a difesa, mentre l'Inter prova con pazienza e orgoglio a creare i presupposti per il pareggio: le nerazzurre cercano di far girare il pallone e collezionano calci d'angolo, ma la retroguardia bianconera riesce sempre a sventare i pericoli. Dopo 4 minuti di recupero e un ultimo, disperato assalto da calcio d'angolo su cui sale anche Rúnarsdóttir, arriva il triplice fischio che spegne le speranze delle ragazze di Sassarini.

Getty Images

JUVENTUS-INTER 1-0 | IL TABELLINO

Reti: 34' aut. Van Diemen (J)

Juventus (3-4-3): 21 Rusek; 27 D'Auria, 8 Rosucci, 23 Salvai; 29 Ferreira Pinto, 6 Schatzer, 17 Stølen Godø, 3 Carbonell; 22 Chiba (43 Mece 94'), 20 Redondo (14 Bartel 84'), 15 Serturini (16 Noordmann 70'). A disposizione: 1 De Jong, 40 Mallardi, 4 Sylla, 19 Pavan, 26 Khelifi, 45 Viljamaa, 71 Lenzini. Allenatore: Isaac Guerrero Inter (4-4-2): 1 Rúnarsdóttir; 33 Bartoli, 4 Van Diemen, 24 Milinković, 14 Robustellini; 18 Glionna (17 Payne 80'), 16 Tomašević, 8 Vilhjálmsdóttir (10 Magull 57'), 20 Detruyer (22 Schough 72'); 26 Raphino (36 Cambiaghi57'), 7 Bugeja (9 Polli 57'). A disposizione: 12 Forcinella, 34 Ferraro, 2 Kullberg, 6 Santi, 15 Garcia, 21 Tomaselli, 29 Giudici. Allenatore: David Sassarini

Ammonite: 79' Salvai (J) Recuperi: 0', 4'

Arbitro: Tassano Assistenti: Macchia - Liotta IV Ufficiale: Spinelli