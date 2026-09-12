L'Inter è reduce dalla gara contro il Real Madrid persa due a uno e vuole riprendere subito il cammino iniziato in Serie A con tre vittorie su tre nelle prime tre giornate. Alla quarta gara, in un insolito lunedì, alle 20.45 arriverà a San Siro l'Udinese. L'anno scorso la sconfitta contro la squadra friuliana, giocata nelle prime giornate del campionato, aveva aperto a tutta una serie di dubbi sulla tenuta della squadra nerazzurra. Poi è finita con lo Scudetto numero 21 sul petto.

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Ora Chivu vuole lasciarsi alle spalle la delusione della prima gara del girone di Champions. Ha recuperato Dimarco ma non verranno corsi troppi rischi. Il favorito a sinistra resta Carlos Augusto, autore del gol del 2 a 1 a Madrid (su assist di Lautaro). In porta, anche dopo l'errore fatto con il Real, verrà confermato Josep Martinez che aveva convinto per la reazione avuta dopo l'errore che ha regalato il due a zero a Mbappé e compagni. In difesa potrebbe esserci l'esordio dal primo minuto di Stones che giocherebbe da centrale con Akanji (che sembra aver recuperat dal problema che lo aveva fatto rimanere fuori in Spagna) e Bastoni accanto a lui.

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Qualche novità nell'Inter

In mezzo al campo accanto apotrebbe giocaree secondo Skysport con loro potrebbe esserciche aveva giocato da titolare anche in Coppa.a destra è una conferma, una scommessa che sembra già vinta.

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Chi giocherà nell'Inter accanto a Lautaro che al momento è inamovibile nella formazione di mister Chivu? Con il Real c'era Thuram, in campionato potrebbe tornare in campo dal primo minuto Pio Esposito. Questa quindi potrebbe essere la formazione in campo al fischio d'inizio:

J. Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Curtis Jones, C. Augusto; Lautaro, Esposito

(Fonte: Skysport)