Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Altri movimenti in uscita per l'Inter Women. Il club nerazzurro ha comunicato tre operazioni a titolo temporaneo: Consolini, Tomaselli e Verrini sono state cedute rispettivamente a Lazio, Parma e Cesena.

Getty Images

Questi i comunicati ufficiali: