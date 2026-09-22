Altre operazioni in uscita per la formazione femminile nerazzurra

Fabio Alampi
Riscaldamento Inter Women

VIDEO / Vigilia di Champions League: il riscaldamento della squadra nerazzurra in vista di Inter-Häcken

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Altri movimenti in uscita per l'Inter Women. Il club nerazzurro ha comunicato tre operazioni a titolo temporaneo: Consolini, Tomaselli e Verrini sono state cedute rispettivamente a Lazio, Parma e Cesena.

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Getty Images

Questi i comunicati ufficiali:

  • FC Internazionale Milano comunica la cessione di Lidia Consolini: il difensore classe 2007 si trasferisce alla Lazio a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027.
  • FC Internazionale Milano comunica la cessione di Martina Tomaselli: la centrocampista classe 2001 si trasferisce al Parma a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027. Contestualmente Martina ha firmato il rinnovo di contratto con il nostro Club fino al 30 giugno 2028.

  • FC Internazionale Milano comunica la cessione di Sofia Verrini: il difensore classe 2008 si trasferisce al Cesena a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027. Contestualmente Sofia ha firmato il rinnovo di contratto con il nostro Club fino al 30 giugno 2029

FC Internazionale v VfL Wolfsburg - UEFA Women's Champions League Third Qualifying Round Second Leg

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