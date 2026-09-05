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L'Inter Women pesca dalla Juventus e piazza il colpo Emma Kullberg. Il club nerazzurro ha annunciato l'arrivo del difensore svedese classe 1991 attraverso un comunicato ufficiale.

Di seguito la nota del club:

"FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Emma Kullberg. Il difensore svedese classe 1991 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2027.

Getty Images

Esperta difensore svedese, Emma Kullberg nasce a Umea il 25 settembre 1991 e inizia a giocare a calcio con l'Umea IK, squadra della sua città: la prima parte della sua carriera la vede protagonista nel campionato svedese diverse squadre prima di approdare, nella stagione 2019/20, al Bollklubben Häcken, con cui centra la vittoria del campionato collezionando 22 presenze e un gol. Nel 2020 si trasferisce all'Häcken, squadra con cui vive la sua ultima annata in Svezia prima di passare in Inghilterra con la maglia del Brighton, dove rimane per due stagioni. Dopo l'esperienza inglese arriva per la prima volta in Italia con la maglia della Juventus: in due anni con le bianconere conquista il campionato di Serie A, la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana e la Serie a Women's Cup".