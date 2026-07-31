Il difensore classe '99 lascia le nerazzurre dopo otto stagioni in cui ha collezionato 159 presenze e 5 gol
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FC Internazionale Milano comunica la cessione di Beatrice Merlo: il difensore 1999 si trasferisce al Parma a titolo definitivo.
La sua esperienza con l'Inter termina dopo otto stagioni in cui ha collezionato 159 presenze e 5 gol con la maglia dell'Inter.
A Beatrice i migliori auguri da parte del Club per il prosieguo della sua carriera.
(inter.it)
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