Il difensore classe '99 lascia le nerazzurre dopo otto stagioni in cui ha collezionato 159 presenze e 5 gol

Fabio Alampi

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FC Internazionale Milano comunica la cessione di Beatrice Merlo: il difensore 1999 si trasferisce al Parma a titolo definitivo.

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La sua esperienza con l'Inter termina dopo otto stagioni in cui ha collezionato 159 presenze e 5 gol con la maglia dell'Inter.

A Beatrice i migliori auguri da parte del Club per il prosieguo della sua carriera.

(inter.it)

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