L'attaccante classe 2000 ha prolungato il suo contratto con il club nerazzurro
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FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Elisa Polli. L’attaccante classe 2000 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2029.
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