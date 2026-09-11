L'attaccante classe 2000 ha prolungato il suo contratto con il club nerazzurro

Fabio Alampi
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FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Elisa Polli. L’attaccante classe 2000 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2029.

Polli

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