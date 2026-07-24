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Tessa Wullaert continuerà a giocare in Italia. L'attaccante belga, capocannoniere dello scorso campionato di Serie A con l'Inter Women, ha accettato la proposta del Como 1907.

Getty Images

Il comunicato:

Il Como 1907 Femminile è lieto di annunciare l’ingaggio di Tessa Wullaert, con il club che prosegue il suo lavoro al fine di rafforzare la squadra in vista della prima stagione in Serie A Women.

L’attaccante approda al Como dopo aver concluso la sua esperienza all’Inter, reduce da una stagione 2025/26 terminata con il maggior numero di gol segnati e assist realizzati in Serie A Women. In un percorso che l’ha vista giocare al Wolfsburg, Manchester City, Anderlecht e Fortuna Sittard, Wullaert si è messa in mostra come una delle realizzatrici più prolifiche del panorama calcistico europeo.

Tessa è anche la leader per gol realizzati nella storia della Nazionale belga, comprendendo sia la Nazionale maschile che femminile, con 105 reti segnate. Nel marzo 2026 è diventata la settima giocatrice nella storia del calcio a realizzare almeno 100 gol con la sua Nazionale.

Wullaert porterà gol, leadership ed esperienza alla squadra di Selena Mazzantini, in vista della prima stagione in Serie A Women nella storia del club.

(comofootball.com)