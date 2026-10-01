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David Sassarini, tecnico dell'Inter Women, ha commentato ai microfoni di Inter TV il pareggio ottenuto in extremis sul campo dell'Austria Vienna: "Quando si sbaglia la strategia all'inizio bisogna cambiare le cose in corsa, abbiamo affrontato in un determinato modo il match conoscendo le caratteristiche dell'Austria Vienna. Le ragazze entrate nel secondo tempo avevano più percorso, quelle che hanno iniziato la partita hanno grandi qualità e faranno bene. Rimpianto per la mancata vittoria? Quando si pareggia al 93' è difficile avere rammarico, siamo contenti di aver pareggiato perché le partite si decidono sugli episodi. Loro erano stati bravi a sfruttare i loro episodi con la conclusione da fuori area con cui sono andati in vantaggio meritatamente. La nostra interpretazione della partita non è stata all'altezza dell'ambiente e dell'intensità che richiede la Champions. Dobbiamo imparare a farci trovare pronti subito, soprattutto in trasferta. Siamo ancora in un percorso di conoscenza, con una squadra costruita in momenti diversi e giocatrici arrivate da poco. Per questo è necessario anche gestire le rotazioni e preservare le energie, soprattutto giocando ogni tre giorni: non c'è una partita più importante di un'altra".

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"Se mi aspettavo un inizio di stagione del genere? Sono soddisfatto, e il merito va alle ragazze. Meriti alla società, allo staff, ma le ragazze in particolare sono sempre state partecipi, non mi ricordo un allenamento sbagliato. La capacità di restare dentro la partita fino alla fine dimostra maturità e mentalità. Ora ci aspetta una partita difficile contro il Como: serviranno energie, sarà una partita difficile. Servirà massima concentrazione e una prestazione in cui dare il 100%. Dobbiamo alzare subito il livello, perché ogni partita è fondamentale per il nostro percorso".