Giornata importante per l'Inter Women, che si avvicina a grandi passi all'inizio della nuova stagione. Le nerazzurre di David Sassarini si sono guadagnate la possibilità di qualificarsi alla UEFA Women's Champions League grazie alla seconda posizione ottenuta nello scorso campionato. L'Inter ha scoperto la sua avversaria nel terzo turno di qualificazione alla massima competizione europea: le nerazzurre affronteranno il Wolfsburg nella doppia sfida di qualificazione. L'andata è in programma in Germania mercoledì 26 agosto, mentre il ritorno si giocherà a Milano mercoledì 2 settembre.

Le nove squadre che usciranno vincitrici dal terzo turno di qualificazione raggiungeranno i nove club già qualificati direttamente alla League Phase della Women's Champions League, mentre le nove formazioni eliminate accederanno al secondo turno di qualificazione della UEFA Women's Europa Cup, competizione nella quale l'Inter era arrivata agli ottavi di finale nella passata edizione.

IL REGOLAMENTO

Il terzo turno di qualificazione si svolgerà con doppie sfide di andata e ritorno, divise in due percorsi differenti: Percorso Campioni Nazionali e Percorso Non Campioni. Nel Percorso Campioni sono coinvolte 8 squadre, divise in due fasce differenti a seconda del proprio coefficiente del ranking UEFA. Le squadre della prima fascia affronteranno le squadre della seconda: in ogni abbinamento la prima formazione estratta giocherà la gara d'andata in casa. L'unica limitazione al sorteggio è che club della stessa nazione non potranno affrontarsi.

Il Percorso Non Campioni vede protagoniste 10 squadre, anch'esse divise in due fasce con lo stesso criterio del Percorso Campioni. L'Inter, testa di serie numero 10, è inserita nella seconda fascia. Il funzionamento del sorteggio è lo stesso del Percorso Campioni: le nerazzurre affronteranno una tra Chelsea, Wolfsburg, Paris Saint-Germain e Real Madrid, mentre non potranno essere sorteggiate contro la Juventus.

PERCORSO CAMPIONI Prima fascia 1. AC Sparta Praga CZE 2. SK Brann NOR 3. OH Leuven BEL 4. HB Koge Women DEN

Seconda fascia 5. FK Austria Vienna AUT 6. Servette FC Chenois Feminin SUI 7. PSV Eindhoven NED 8. KKS Czarni Sosnowiec POL

PERCORSO NON CAMPIONI Prima fascia 1. Chelsea FC Women ENG 2. VfL Wolfsburg GER 3. Paris Saint-Germain FRA 4. Real Madrid CF SPA 5. Juventus FC ITA

Seconda fascia 6. Eintracht Francoforte GER 7. SKN St. Polten Frauen AUT 8. AFC Ajax NED 9. Real Sociedad de Futbol SPA 10. INTER ITA

(Fonte: Inter.it)